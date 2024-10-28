Росіяни розстріляли мирних людей: усі деталі жорстокості окупантів

На жаль, це не єдині звірства, які чинять російські окупанти.

У Селидовому окупанти вбивають місцевих жителів. На моторошних кадрах, що з’явилися в мережі, видно, як росіяни, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль. Під час атаки в салоні перебували двоє людей. Окрім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок.

Про всю жорстокість та рівень варварства окупантів, який неможливо осягнути – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Черговий жахливий злочин окупантів

Черговий жахливий злочин окупантів!.У Селидовому росіяни вбили місцевих жителів та розстріляли цивільне авто. За цими фактами вже розпочато розслідування. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено. Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня 2024 року".

Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, перебувають тіла загиблих цивільних. Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).”

Реакція Омбудсмана

На чергові звірства росіян відреагував і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що ймовірний розстріл двох жінок окупантами у Селидовому – це воєнний злочин.

"У соціальних мережах зʼявилася інформація, що росіяни ймовірно вбили мирних жителів у м. Селидове. Якщо будуть доведені факти злочину — це не тільки порушення прав людини, це грубе порушення законів та звичаїв війни, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. І винних потрібно притягнути до відповідальності!".

Омбудсмен направив листи до міжнародних організацій: ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста для реакції на воєнний злочин РФ.

Старти військовополонених

На жаль, випадки страти українців росіянами - не рідкість. Останнім часом у мережі регулярно з'являються жорстокі відео, на яких окупанти вбивають українських військовополонених. Нещодавно росіяни розстріляли полонених українських бійців у селищі Нью-Йорк Донецької області.

Відповідні кадри з’явилися в неділю, 6 жовтня, у Telegram-каналі 12-ої бригади спеціального призначення “Азов”. Момент жорстокого злочину окупантів зафіксував розвідувальний дрон. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з підрозділів.

Пізніше бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство. На YouTube-каналі “Азову” опубліковане повне відео допиту полоненого росіянина, який розповів про обставини цього воєнного злочину. Зокрема він сказав, що командування дало вказівку полонених не брати і розстрілювати українських бійців.

А тим часом російські полонені, жуючи м"ятні цукерки, жаліються, що в Україні їм не дають салат "Олів"є". А ще кажуть, що клімат їм не дуже подобається. День з військовополоненими росіянами провела журналістка ТСН Мар'яна БУхан. І ми хочемо, щоб ви побачили ці кадри.

Наших військовополонених розстрілюють на місці, а полонені росіяни живуть в прекрасних умовах, ще й жаліються, що їм “Олів’є” не дають! А що ви про це думаєте? Напишіть нам у коментарях під відео!

Черговий жахливий злочин окупантів

На таке здатні лише рашисти. Нещодавно вони вчинили наймасовіше вбивство українських полонених. Росіяни розстріляли 16 українських бійців на Покровському напрямку. Це сталося в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр. Наступні кадри просто неможливо дивитися без люті.

Поранених добили

На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті в полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувалися в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою, пише Офіс генпрокурора.

Наразі здійснюються заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вказаного злочину.

Реакція Омбудсмана

Своєю чергою, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що вже надіслав листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста з приводу такого злочину росіян.

Стратили полоненого мечем

На жаль, це не єдині звірства, які чинять російські окупанти. 17 вересня російські військові стратили українського військовополоненого мечем. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі.

Дмитро Лубінець зауважив, що світ повинен перестати дивитися на те, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів.

Розстріляли військовополонених

В липні російські військові жорстоко розстріляли двох полонених ЗСУ. Це сталося біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Відео цинічного розстрілу безбройних українців поширили в мережі 10 липня. Як пишуть у мережі, злочин вчинили окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на чергові звірства росіян. За інформацією Лубінця, на оприлюдненому відео пролунало близько десяти пострілів у бік беззбройних українських військових.

За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Водночас Дмитро Лубінець зазначив, що це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується РФ – від звичайного солдата до військового керівництва, яке не забороняє вбивства і страти українських військовополонених.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів. Але росіяни постійно порушують усі можливі правила, втім за усе рано чи пізно доведеться відповідати!

Нагадаємо, російських військових у Курській області Росії спонукають до воєнних злочинів. Командування віддало наказ не брати полонених з числа українських бійців, які проводять тут спецоперацію.