Окупанти розміщують своїх поранених у пологових відділеннях: смертність породіль і новонароджених зросла втричі

На окупованих територіях російські військові розміщують своїх поранених солдатів на лікування у всіх місцевих медичних закладах, навіть у пологових відділеннях. Через це вагітні жінки не можуть отримувати необхідну допомогу. Так, смертність породіль і новонароджених на цих територіях зросла втричі порівняно з аналогічними показниками до початку російської воєнної агресії.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Дії російських окупаційних адміністрації призводять до подальшого погіршення соціально-гуманітарної ситуації на тимчасово окупованій території України. Зокрема, всі місцеві медичні заклади використовуються окупантами для лікування поранених російських військовослужбовців", - повідомила вона.

Через це, вагітні жінки позбавлені можливості отримувати необхідну медичну допомогу.

"Такі штучно створені труднощі становлять небезпеку життю та здоров’ю породіль і новонароджених, смертність серед яких на тимчасово окупованій території збільшилась більше ніж втричі, порівняно з аналогічними показниками до початку російської воєнної агресії", - резюмувала Маляр.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти забирають дітей до козацько-кадетських корпусів для нібито "правильного патріотичного виховання".

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