"Росіяни шаленіють і стягують все, що можна": в РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині

Російські окупанти в істериці з приводу контрнаступу ЗСУ на Харківщині.
Через це після того, як "спіймали облизня", вони вирішили перекинути туди всі наявні в них сили.
Про це "Телеграфу" сказав очільник РНБО Олексій Данілов.
За його словами, російські війська намагаються виправити становище на Харківщині, тож кидають на фронт усі наявні у них сили.
"Росіяни шаленіють. На Харківщині у нас фронт. Наберіться терпіння, все буде добре. Ви навіть не уявляєте собі, як. Збирають усе, що можна, й відправляють у напрямку Харкова та Куп’янська. Але все буде добре", – зазначив політик.
Він попросив українців тримати кулаки за ЗСУ і вірити в них.
Раніше стало відомо, що російські окупанти атакували позиції ЗСУ на Донеччині. Українським захисникам вдалося відбити ворожі атаки.
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