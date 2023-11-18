Росіяни шантажують пенсіонерів на окупованих територіях: що вимагають

Країна-агресорка РФ на окупованих територіях України змушує пенсіонерів відмовитись від українського громадянства та отримувати російські паспорти.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Росіяни створюють всі умови для того, щоб населення на окупованих територіях було повністю залежне від окупаційних адміністрацій та "подачок" Кремля.

"РФ намагається підкупити громадян пенсійного віку “соціальною допомогою” у розмірі 10 тис. рублів. Для того, щоб її отримати необхідно переоформити пенсію відповідно до російських норм, включно з отриманням російського паспорта", - мовиться у повідомленні.

Крім того, росіяни заради шантажу вже два, а подекуди три, місяці не виплачують “соціальних виплат” по догляду за дитиною.

Росіяни на окупованих територіях

На окупованих територіях Херсонщини росіяни шукають інформаторів серед підлітків. Рейди навчальними закладами здійснюють окупаційні правоохоронці.

Крім того, в області усі першокласники були зараховані до "Орлят Росії" – дитячого крила псевдоволонтерів "Рух перших", який фінансується Кремлем.

Читайте також: