Росіяни скасовують уроки української мови та історії у школах під окупацією, - мовний омбудсмен

Росіяни скасовують уроки української мови та історії у школах під окупацією, - мовний омбудсмен

Окупанти заявили про відновлення навчання у школах.

На території Донецької та Луганської областей росіяни скасовують такі дисципліни, як "українська мова", "українська література" та " історія України" у школах під окупацією.

Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кременя у Facebook.

Він також підкреслив, що окупанти цілеспрямовано продовжують обстріл українських телевізійних веж з метою припинення трансляції українських мовників, захоплюють телецентри для подальшого запуску російського телебачення.

"Оскаженілі російські душогуби, здійснюючи геноцид проти громадян України, намагаються влаштувати дітям ще й мовний лінгвоцид. Ці та інші звірства, обрані путінськими терористами, – прямий шлях до Гааги. Там на них зачекалися!", – заявив він.

Уповноважений просить міжнародні правозахисні організації рішуче фіксувати й реагувати на всі злочини, що відбуваються в Україні.

