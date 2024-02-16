Росіяни скерували ракети на Полтавщину: місцеві кажуть про звуки вибухів

Попередньо, без постраждалих і руйнувань.

У Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунав вибух. Неспокійно було і в Полтавському районі.

Про це пише “Суспільне”.

Як зазначається, в Кропивницькому пролунав вибух. Також неспокійно було в Полтавському районі. Місцеві мешканці повідомляють, що вибухи чули й у Миргородському районі області.

Попередньо, у Кропивницькому районі без постраждалих і руйнувань.

Нагадаємо, що Зеленський висловився про ситуацію в Авдіївці і назвав завдання командування.

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