Росіяни скинули авіабомби на житлові будинки в Запорізькій області: є жертви (фото)

Бомби влучили у три двоповерхові будинки.

У четвер, 29 лютого, російська окупаційна армія завдала авіаудару окупантів по одному із сіл Запорізького району. Росіяни випустили КАБи. Є жертви.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Запорізькій області.

Армія РФ влучила керованими авіабомбами по трьох двоповерхових житлових будинках. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено поруч розташовані житлові будинки, фасади та вікна. У результаті атаки загинув один чоловік. Крім того, шість осіб постраждали.

"Рятувальники, які прибули на місце події, провели оперативні заходи з пошуку ймовірних постраждалих і ліквідували пожежу, яка виникла в одній із квартир у результаті ворожого авіаудару. Загальна площа охоплена вогнем склала 20 кв.м", - йдеться у повідомленні.

Наслідки авіаудару окупантів по одному із сіл Запорізького району. / Фото: ДСНС у Запорізькій області

29 лютого ворог завдав авіаудару по одному із сіл Запорізького району. Фото: Іван Федоров.

Як повідомлялося, днями Росія завдала авіаційного удару по вокзалу в селі Великий Бурлук, що в Куп'янському районі на Харківщині. Загинуло двоє людей, серед них - 6-річна дівчинка.

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