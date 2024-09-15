Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Харкові: Зеленський відреагував (фото)

Вдень 15 вересня російська армія скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Харкові. Відомо про понад 30 поранених, серед яких - діти.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Російський удар авіабомбами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали", - наголосив український лідер.

З його слів, на місці "прильоту" триває рятувальна операція в Харкові. До порятунку залучені всі служби.

РФ вдарила бомбою по Харкову 15 вересня. / Фото: Володимир Зеленський

"І світ має допомогти захисту від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців. Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об’єктивно потрібні. Цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Харкові сталися сильні вибухи. Окупанти вдарили КАБом по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки виникла пожежа.

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