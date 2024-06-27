Росіяни скинули авіабомбу на Селидове: які наслідки (фото)

Сьогодні, 27 червня, російські окупаційні війська вдарили керованою авіаційною бомбою по Селидовому у Донецькій області. Постраждали шестеро людей, зокрема, діти.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що росіяни скинули на місто "ФАБ-500". Снаряд влучив у двір багатоквартирного будинку. Пошкоджено багатоповерхові та приватні домоволодіння, автомобілі й адмінбудівлі.

Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей: двоє дітей 11 та 17 років, а також четверо дорослих, яким від 63 до 67 років.

Росіяни скинули авіабомбу на Селидове. / Фото: Прокуратура Донецької області

Росіяни скинули авіабомбу на Селидове. / Фото: Прокуратура Донецької області

Як повідомлялося, протягом ночі в Хмельницькій області лунали потужні вибухи. У небі працювали сили ППО.

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