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Росіяни скинули авіабомбу на Селидове: є загиблі і травмовані (фото)

Росіяни скинули авіабомбу на Селидове: є загиблі і травмовані (фото)

Росія скинула бомби на Селидове. Фото: Вадим Філашкін.

Пошкоджено житлові будинки.

Зранку 21 червня російська армія атакували Селидове Донецької області. Внаслідок удару загинуло щонайменше двоє місцевих мешканців, а трьох - травмовано.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - в зоні ураження опинилася житлова забудова", - йдеться  повідомленні чиновника.

Внаслідок російського авіаудару пошкоджено п'ять п'ятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль.

Росія скинула бомби на Селидове. Фото: Вадим Філашкін. / ©
Росія скинула бомби на Селидове. Фото: Вадим Філашкін.
Росія скинула бомби на Селидове. Фото: Вадим Філашкін. / ©
Росія скинула бомби на Селидове. Фото: Вадим Філашкін.
Росія скинула бомби на Селидове. Фото: Вадим Філашкін. / ©
Росія скинула бомби на Селидове. Фото: Вадим Філашкін.

Як повідомлялося, зранку 21 червня у Харкові пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння на сході.

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