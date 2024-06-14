Росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал у Донеччині: є постраждалі

Пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків.
Російські окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал у Селидовому, що на Донеччині. Внаслідок удару поранень зазнали 6 людей.
Про це інформує Офіс Генерального прокурора.
Зазначається, що проти мирного населення ворог застосував УМПБ Д-30СМ.
"Внаслідок обстрілу отримали поранення шестеро містян віком від 62 до 93 років. У них діагностовано мінно-вибухові й осколкові поранення та забої", - мовиться в повідомленні.
Крім того, пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе й аптеку.
"Прокурори на місцях вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - додали в повідомленні.
Нагадаємо, у п'ятницю, 14 червня, у Харкові пролунали вибухи. Повітряну тривогу в Харківській області оголосили вже після вибухів.
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