Росіяни скинули бомбу на Нью-Йорк: упала, але не розірвалася

Фахівці ДСНС знешкодили авіаційну бомбу, яку ворог скинув на селище Нью-Йорк на Донеччині.

Російські окупанти скинули на селище Нью-Йорк Донецької області авіаційну бомбу ФАБ-500, яка після падіння не вибухнула. Вибухонебезпечний предмет становив загрозу для мешканців житлового кварталу.

Про це повідомили в Telegram-каналі МВС України.

На місце події прибула група розмінування, яка, дослідивши боєприпас, виявила на ньому незначні пошкодження. Щоб ліквідувати загрозу вибуху, з авіабомби було вилучено вибухник та знищено його на місці.

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Основний заряд вивезли за межі населеного пункту, де його знищили шляхом цілеспрямованого вибуху.

Нагадаємо, на Мар'їнському напрямку в Донецькій області російські окупаційні війська застосували проти ЗСУ хімічний боєприпас. Однак, при цьому окупанти не врахували напрямку вітру, який дув у їхню ж сторону.

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