Росіяни скинули бомбу на приватний сектор Слов'янська: серед поранених є маленька дитина

Через влучання КАБа зруйновано або пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків.
Внаслідок російського обстрілу Слов'янська на Донеччині у п'ятницю, 3 січня, четверо людей дістали поранення. Серед постраждалих – дворічна дитина.
Про це повідомили в МВС.
"У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, травматичну ампутацію, переломи, забої. Усім надається необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, росіяни скинули на житловий район міста авіабомбу з уніфікованим модулем планування та корекції (УМПК). Модуль УМПК – це російський аеродинамічний комплект, який приєднується до авіабомб вільного падіння й перетворює їх на керовані авіабомби (КАБ).
В МВС додали, що внаслідок обстрілу зруйновано або пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків. На місці працюють необхідні служби, ліквідація наслідків обстрілу триває.
Нагадаємо, цього ж дня ворог обстріляв маршрутний автобус у передмісті Херсона. Голова МВА показав фото наслідків обстрілу.
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