Росіяни скинули чотири авіабомби на Селидове: які наслідки

Армія Російської Федерації вдарила чотирма керованими авіабомбами по місту Селидове в Донецькі області. Загинула одна людина.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Зазначається, що окупанти скинули на місто КАБами "УМПБ Д-30 СМ". Внаслідок атаки пошкоджено 12 приватних осель, сільгосппідприємство та магазин.

Загалом, інформують у поліції, за минулу добу ворог завдав по Донецькій області 2160 ударів. Окупанти застосували авіацію, зенітні ракетні комплекси, артилерію. Загинуло четверо жителів регіону.

Окрім Селидового, внаслідок авіаудару по Очеретиному загинула цивільна особа. У населеному пункті пошкоджено приватний будинок. У Красногорівці російські війська з артилерії вбили двох мирних жителів.

Як повідомлялося, росіяни випустили чотири ракети по Селидовому в ніч проти четверга, 18 квітня. Загинула жінка.

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