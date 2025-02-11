Росіяни скинули КАБи на Запорізьку область: які наслідки

Зранку 11 лютого російські військові атакували КАБами село Омельник, що в Пологівському районі Запорізької області. Три людини поранені внаслідок обстрілу.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вранці ворог ударив КАБами по селу Омельник. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані та пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди", - йдеться у повідомленні.

Поранено троє людей: жінку та двох чоловіків. За словами Федорова, потерпіли надають медичну допомогу.

Нагадаємо, на світанку 11 лютого російська армія атакувала ракетами Україну. Ворожі літаки Ту-95МС здійснили пусковий маневр.

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