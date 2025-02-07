Росіяни скинули на Сумщину КАБи: є загиблі та люди під завалами

Ворожий літак здійснив пуск трьох КАБів по Миропільській громаді у Сумській області.

Про наслідки повідомили в ОВА Сумської області.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено два приватних будинки, зруйновано багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок атаки росіян зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок", - йдеться у повідомленні.

За останніми даними, дві людини загинули. Тіла виявлено під час розбору завалів. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

"Ймовірно, під завалами ще можуть перебувати люди", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти 7 лютого українські військові знищили в небі над Україною 81 російський дрон, ще 31 — не досяг цілей (вони локаційно втрачені). Росія запустила по Україні 112 безпілотників.

ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Через російську атаку постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.

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