Росіяни скинули на Запоріжжя два КАБи: що відомо про наслідки

Ввечері у суботу, 19 жовтня, під час оголошеної повітряної тривоги російська окупаційна армія завдала 2 удари керованими авіабомбами по місту Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибуховою хвилею та уламками бомб у місті пошкоджено будівлі.

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Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків авіаудару.

Внаслідок бомбардування міста росіянами постраждало троє людей.

Нагадаємо, минулого тижня, у ніч проти суботи, 12 жовтня, російські загарбники також вдарили по Запоріжжю КАБами. Тоді ворог поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств.

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