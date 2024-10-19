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Росіяни скинули на Запоріжжя два КАБи: що відомо про наслідки

Росіяни скинули на Запоріжжя два КАБи: що відомо про наслідки

Росія завдала ударів КАБами по Запоріжжю / Фото: ТСН.ua

Внаслідок бомбардування міста росіянами постраждало троє людей. 

Ввечері у суботу, 19 жовтня, під час оголошеної повітряної тривоги російська окупаційна армія завдала 2 удари керованими авіабомбами по місту Запоріжжю. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибуховою хвилею та уламками бомб у місті пошкоджено будівлі. 

Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків авіаудару.

Внаслідок бомбардування міста росіянами постраждало троє людей. 

Нагадаємо, минулого тижня, у ніч проти суботи, 12 жовтня, російські загарбники також вдарили по Запоріжжю КАБами.  Тоді ворог поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. 

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