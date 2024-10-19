Росіяни скинули на Запоріжжя два КАБи: що відомо про наслідки

Внаслідок бомбардування міста росіянами постраждало троє людей.
Ввечері у суботу, 19 жовтня, під час оголошеної повітряної тривоги російська окупаційна армія завдала 2 удари керованими авіабомбами по місту Запоріжжю.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибуховою хвилею та уламками бомб у місті пошкоджено будівлі.
Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків авіаудару.
Внаслідок бомбардування міста росіянами постраждало троє людей.
Нагадаємо, минулого тижня, у ніч проти суботи, 12 жовтня, російські загарбники також вдарили по Запоріжжю КАБами. Тоді ворог поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств.
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