Росіяни скинули сім бомб на Костянтинівку: є загиблі та поранені (фото)

Внаслідок ударів загинули двоє чоловіків та постраждало три жінки.

Вранці 22 лютого російські війська скинули на Костянтинівку сім авіабомб "ФАБ-250". Багатоквартирний будинок зазнав серйозних пошкоджень: зруйновані квартири з 1 по 5 поверхи, також постраждали приватні будинки.

Про це повідомила Національна поліція України.

Внаслідок ударів загинули двоє чоловіків 62 та 72 років. Поранені троє жінок 56, 61 та 71 років. Найстаршу з них у тяжкому стані доправили до лікарні. Серед постраждалих є переселенці з Бахмута.

"За попередніми даними, руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів: 10 багатоквартирних і 21 приватний будинки, промислові об’єкти, магазин, автостоянки, 16 гаражів, 9 автомобілів, 2 ЛЕП і 2 газопроводи", — йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки на Костянтинівку 22 лютого / Фото: Національна поліція України

Наслідки атаки на Костянтинівку 22 лютого / Фото: Національна поліція України

Наслідки атаки на Костянтинівку 22 лютого / Фото: Національна поліція України

Наслідки атаки на Костянтинівку 22 лютого / Фото: Національна поліція України

Наслідки атаки на Костянтинівку 22 лютого / Фото: Національна поліція України

Наслідки атаки на Костянтинівку 22 лютого / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, російські війська вдарили по підприємству в Кіровоградській області.

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