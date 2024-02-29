Росіяни скинули вибухівку на подвірʼя житлового будинку у Бериславі: є поранені

Окупаційна армія РФ з безпілотника в четвер, 29 лютого, атакувала Берислав, що на Херсонщині.

Про це інформує у Мережі Херсонська ОВА.

Росіяни скинули вибухівку на подвірʼя житлового будинку. Під ворожий удар потрапили двоє людей.

"91-річна жінка та 58-річний чоловік отримали контузії, вибухові травми та уламкові поранення кінцівок", - йдеться у повідомленні.

Потерпілих шпиталізували.

"Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", - додали в ОВА.

Нагадаємо, російські війська 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області протягом 28 лютого, вбивши двох людей і ще одну поранивши. Зафіксовані численні пошкодження та руйнування.