Росіяни скинули вибухівку на село в Сумській області: загинув чоловік

У понеділок, 29 січня, російські військові скинули вибухівку з дрона на околиці Могриці в Юнаківській громаді Сумської області.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.

Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік. Йому наприкінці лютого виповнилося б 37 років, наголосила місцева влада.

"Ворог продовжує вбивати мирних людей на Сумщині. Співчуття рідним та близьким загиблого", - додали в ОВА.

Крім того, влада наголошує на тому, що зараз небезпечно перебувати у 5-кілометровій прикордонній зоні, а тому людей закликають евакуюватися.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли а Зноб-Новгородську громаду на Сумщині. Внаслідок удару двоє чоловіків та одна жінка загинули.

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