Росіяни "Смерчами" обстріляли в Миколаєві будинки, крамниці й дитячі майданчики: відео

Окупанти на півдні України, продовжуючи підготовку до псевдореферендумів, не припиняють обстріли залишених ними населених пунктів, тримаючи місцевих мешканців у психологічному напруженні.

Так, загарбники знову завдали удару по Миколаєву реактивними системами залпового вогню "Смерч". Внаслідок обстрілу пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автівки, крамниці. Касетні боєприпаси падали на дитячі майданчики та подвір’я навчального закладу. Інформація про потерпілих уточнюється.

Про це повідомило сьогодні, 28 квітня, Оперативне командування "Південь".

За даними військових, на Одещині, над Чорним морем сили протиповітряної оборони збили безпілотник-розвідник. Ворог продовжує обстеження місцевості для виявлення уразливих до ракетних ударів місць.

Корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ продовжує блокаду північно-західної частини Чорного моря. Тому загроза ракетних ударів з моря та тимчасово окупованого Криму залишається високою.

"Розхитування ситуації в Придністров’ї має всі ознаки класичної "кремлівської методички". Тож Сили оборони півдня України готові до протидії на всіх напрямках", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 28 квітня російські окупанти ракетами обстріляли село Шевченкове Миколаївської області.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, станом на 28 квітня на Південнобузькому напрямку російські війська основні зусилля зосереджують на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

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