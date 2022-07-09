Росіяни спалюють врожай на Херсонщині: поліція відкрила провадження

Через обстріли ліквідовувати пожежі на деокупованих територіях важко, а на в окупованих регіонах росіяни навмисно не дозволяють це робити. Крім того, загарбники знищують склади з зерном, сільськогосподарську техніку та сонячні електростанції.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Протягом тижня майже щодня фіксувалися пожежі через обстріли армії країни-агресорки. Біля села Розлив Білозерської територіальної громади сталося загоряння 12 гектарів посівів зернових культур. В Олешківській ТГ загорівся сосновий ліс. Втім, через присутність там окупаційних військ пожежі ніхто не зміг гасити.

Внаслідок обстрілу Генічеського району спалахнула пожежа на полі біля селища Новоолексіївка та села Новопокровка. Вигорів врожай та сільськогосподарська техніка.

Як повідомлялося, протягом минулох доби російські війська обстрілювали Харківську область, але по Харкову Штаб оборони обстрілів не зафіксував. Поля урожаю, птахокомплекс, сміттєзвалища і відкриті території. Такі "цілі" вражала російська "армія".

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