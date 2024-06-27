Росіяни стирають з лиця землі ще одне місто: що насправді відбуваються у Вовчанську

Воїни ЗСУ кажуть, Вовчанськ вже перетворився на другий Бахмут, окупанти стирають усе КАБами, але наші військові продовжують відбивати атаки. Росіян вдалося загнати в кут, але солдат РФ продовжують пачками кидати на Харківщину.

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Вовчанськ стирають

Це місто перетворюється на другий Бахмут. Вовчанськ, схоже, вирішили взяти за будь-яку ціну. Окупанти продовжують накопичувати сили на Харківському напрямку, у Вовчанську тривають жорстокі бої, щодня туди окупанти перекидають все нове м’ясо. У Генштабі розповіли, що коїться на Харківському напрямку станом на ранок 27 червня.

“Оперативна інформація станом на 13.00 27.06.2024 щодо російського вторгнення. Наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 71. Найбільшу активність ворог на цей час проявляє на Торецькому і Курахівському напрямках. На Харківському напрямку ворог продовжує атакувати. Бої точаться в районі Вовчанська. Штурмові дії противника поблизу Липців зупинено Силами оборони. Окупанти застосовували КАБ з напрямку Бєлгорода та Щебекіного (Бєлгородська область рф) по районах Малих Проходів, Липців, Глибокого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку нараховується п’ять атак ворога, з них дві, в районі Степової Новоселівки, ще тривають”.

ЗСУ відбивають атаки

У Вовчанську тривають вуличні бої, зокрема атаки рашистів відбивають артилеристи-самохідники 57-ї мотопіхотної бригади під ударами КАБів, гаубиць і безпілотників-камікадзе, вони нищівним вогнем змушують окупантів залишати схованки у Вовчанську. Одночасно допомагають піхоті стримувати штурми росіян поміж міських руїн. Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного. Росіяни настільки знищили місто, що від нього вже майже нічого не залишилося. Московити змусили водія тролейбуса із Кропивницького стати воїном “Ірокезом”. Разом із рештою екіпажу своєї 122-міліметрової самохідної “Гвоздики” він опинився під Вовчанськом, коли на місто впали перші російські авіабомби.

Окупанти вираховують постріли ЗСУ

Не в останню чергу завдяки підтримці артилерії українським піхотинцям вдалося упродовж крайнього тижня посунути московитів із середмістя Вовчанська до мікрорайону північної багатоповерхової забудови та заблокувати до роти окупантів на території місцевого агрегатного заводу. Кожен їх постріл небезпечний, бо окупанти можуть завдати удару у відповідь.

Рашисти стягують війська

В небі, вишукуючи українську артилерію, над північчю Харківщини цілодобово кружляють ворожі безпілотні розвідники. Але найнебезпечніші, зізнаються артилеристи 57-ї мотопіхотної, — ударні “Ланцети”. Такі рашистські баражувальні боєприпаси дуже важко виявити та вразити. Їхній двигун не набагато більший за автоматний набій, а корпус зроблений із легкого склопластику. Та на рахунку зенітників 57-ї, що прикривають батарею побратимів-самохідників, є і такий трофей. Та нині навколо Вовчанська така ситуація, зізнаються артилеристи, що треба працювати, попри загрози. А надто, коли підтримки вогнем потребує українська піхота. На Харківський напрямок окупанти не шкодують людського ресурсу, туди прибувають усе нові і нові підрозділи та бригаду морської піхоти, хоча боєздатність цих військ викликає сумніви. Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу “Київ 24”. За його словами, можливості російського наступу на Харківському напрямку яскраво демонструє ситуація у Вовчанську, де на Агрегатному заводі заблоковано підрозділи самарського СОБРу — російського поліцейського підрозділу.

“Це свідчення того, що “м’яса” у Росії багато, себто особового складу непідготовленого, невмотивованого, а от боєздатних вмотивованих підрозділів обмаль. Тому й відповідно кидають в бій поліцейські спецпідрозділи, які не мають брати участь в бойових діях, а тим більше вести штурм міської забудови. Це показово”.

Кого перекидають рашисти на Харківщину

Експерт наголосив, що навіть передислокація 155-ї бригади морської піхоти не створює особливої загрози, оскільки ця бригада свого часу зазнала важких втрат під Вугледаром.

“Говорити про укомплектованість бригади морської піхоти і окремих підрозділів, які перекинули на Харківський напрямок, немає підстав”

У Вовчанську заблокували солдатів РФ

Раніше про те, що окупантам не допомагає підсилення, говорив і військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець. Тоді ж з’явилась інформація, що ЗСУ вдалося заблокувати на Агрегатному заводі за різною інформацією до кількасот солдат рф, одні здавалися в полон, інші — просто гинули. Машовець тоді зауважив, що росіяни, які опинилися на Агрегатному заводі, намагалися форсувати річку Вовча, але, потрапивши під щільний зустрічний вогонь, "сповзлися на Агрегатний, де й засіли". Також, за даними Машовця, на заводі перебувало близько двох сотень російських окупантів, рахуючи поранених і мертвих. Про те, що рашисти в патовій ситуації, заявляв і військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. В коментарі Обозу він пояснив, що окупанти не можуть нічого досягти своїм розрекламованим "наступом на Харків", але відступити не можуть через репутаційні втрати.

Нагадаємо, що нещодавно рашисти хотіли йти на Сумщину. Вочевидь, знову “всьо пашло нє па плану”.

Відмовитися від наступу не можуть

А рекламували цей так званий наступ, як могли. Кількома днями раніше наше командування повідомляло, що росіяни "застрягли" у Вовчанську та кидають на штурм райцентру на півночі Харківської області все нові та нові сили, які потрапляють під український вогонь. Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомляло, що за місяць штурму Вовчанська росіяни втратили щонайменше 4 тисячі осіб. У середньому це щонайменше 130 військовослужбовців армії РФ щодня.

Нагадаємо, можливості російського наступу на Харківському напрямку яскраво демонструє ситуація у Вовчанську. Російські окупанти перекинули на Харківський напрямок нові підрозділи та бригаду морської піхоти, але боєздатність цих військ викликає сумніви.

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