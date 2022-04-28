Росіяни стратили українців, які намагалися здатися в полон поблизу Донецька, - США

Сполучені Штати мають достовірні докази страти Росією українців, які намагалися здатися в Донецькій області.

Як заявила посол США з особливих особових питань у глобальному кримінальному правосудді Бет Ван Шаак на засіданні ООН, присвяченому питанням відповідальності в Україні, є достовірні докази того, що Росія позбавила життя військових, які намагалися здатися в полон неподалік Донецька.

Про це повідомляє The Hill.

"Зараз у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, яка діяла в околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися в полон. Якщо це правда, то це порушення основного принципу військового права: заборони розстрілу цивільних осіб та комбатантів, які вийшли з бою через капітуляцію, поранення або інші форми втрати працездатності", ​​– сказала Бет Ван Шаак.

Страти є частиною зростаючого списку військових злочинів, у скоєнні яких Росію звинувачують, а інші – у нападах на цивільних осіб, викрадення дітей, катування та зґвалтування.

Нагадаємо, що бійці Збройних сил України взяли в полон п’ятьох російських військовослужбовців, які тепер дають свідчення про злочини своїх командирів.