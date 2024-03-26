Росіяни створили фейк про мобілізацію студентів столичного КНУ ім. Шевченка

Російські загарбники створили фейк про ніби то мобілізацію студентів Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка.

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Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Ворожі TG-канали поширюють фото документа буцімто від Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка щодо "звільнення від навчання 1000 студентів через їх підготовку до військової служби по мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Також у дописі та "наказі" зазначається, що приводом для такого наказу стало звернення представників СБУ й ТЦК та СП.

"Проаналізувавши так званий "наказ", Центр повідомляє, що це черговий фотошоп російських пропагандистів. По-перше, оформлення документу не відповідає вимогам законодавства для оформлення організаційно-розпорядчих документів", - йдеться у повідомленні.

Також нумерація наказу не відповідає нумерації, що використовується для реєстрації наказів КНУ, які розміщені у публічному доступі.

Крім цього, вигаданий документ містить купу орфографічних помилок, що також вказує на його фейковість.

"Поширюючи такі фейки, російські пропагандисти намагаються зірвати мобілізаційний процес в Україні та посіяти паніку й хаос з-поміж населення", - заявили у ЦПД.

Російський фейк про мобілізацію студентів / Фото: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у РФ поширюють фейк про те, що "військовослужбовці ЗСУ планують силове захоплення Верховної Ради".

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни поширюють фейк про те, що ЗСУ нібито обстріляли Запорізьку АЕС.

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