Росіяни створили військову частину на території окупованої ЗАЕС: у ЗМІ назвали причини

Військова частина на окупованій ЗАЕС зареєстрована РФ 30 липня 2024 року.

Росія зареєструвала військову частину "Росгвардії" на території Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, щоб легалізувати перебування своїх військових.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на дані російського державного реєстру.

Журналісти з'ясували, що військова частина №6945 (ІПН 9001028566) зареєстрована 30 липня 2024 року в окупованому Енергодарі за адресою вул. Промислова, 133. Саме за цією адресою розташовані промислові потужності найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

В росреєстрі обмежений доступ до даних про керівника військової частини. Натомість є дані про засновника. Права засновника виконує Федеральна служба військ Національної гвардії РФ.

Раніше на засіданні Ради безпеки ООН представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що посилення мілітаризації станції та прилеглих окупованих територій залишається частиною російської воєнної стратегії. Москва використовує їх як прикриття для артилерійських ударів по територіях і населених пунктах на іншому березі Дніпра.

Нагадаємо, в МАГАТЕ відповіли, чи здатні змусити росіян залишити Запорізьку АЕС.

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