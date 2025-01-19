Росіяни стягують війська для захоплення Покровська: аналітики ISW про небезпеку втрати міста

Російські окупанти не полишають спроб зробити великий наступ на Покровськ Донецької області. Росіяни стягують до міста все більше підрозділів, переводять військових з інших напрямків, зокрема з Курахівського.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що на південніше Покровська зібралося ударне угрупування росіян у складі воїнів 2 і 41 загальновійськових армій. Вони можуть

"Ймовірно, переведення військових Росія проводить, аби змінити пріоритети тактичних завдань на Покровському напрямку, а також щоб створити умови для використання більш вигідних шляхів просування ближче до Покровська", - йдеться у звіті.

Окрім того, армія РФ ближче до Покровська передислоковує особовий склад другого підрозділу 51 ЗВА з Курахівського напрямку.

"Російське військове командування, можливо, зменшує пріоритетність наступальних операцій на Курахівському напрямку та передислоковує сили з Курахового для посилення Покровського напрямку тепер, коли російські війська досягли своєї мети - захоплення Курахового", - наголошують аналітики.

Зазначається, що ці російські підрозділи нещодавно брали участь у боях за захоплення Курахового та його околиць. Вони втратили багато сили. Аналітики зауважують: невідомо, чи Росія відновила їх настільки, щоб вони могли ефективно діяти на лінії фронту в Покровську.

Усі підрозділи, ймовірно, братимуть участь у просуванні на схід від Покровська та оточенні міста. Можливо в майбутньому вороже командування має намір перекинути додаткові підрозділи 51 ЗВА, щоб підсилити ці зусилля.

"Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть здобувати успіхи в рамках своїх посилених зусиль з оточення Покровська з північного сходу і південного заходу, особливо якщо вони зможуть виявити і використати тактичні вразливості в українській обороні на флангах Покровська", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті також додають, що темпи такого просування можуть бути повільними, оскільки росіяни не мають здатності проводити швидкі механізовані маневри, які необхідного для прориву українських оборонних ліній і оточення Покровська найближчим часом.

Нагадаємо, також в ISW попереджали, що росіяни можуть окупувати важливий населений пункт на заході Донеччини. Йдеться про Велику Новосілку.

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