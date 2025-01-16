Росіяни сунуть на Покровськ: чи вдасться ворогу захопити місто найближчим часом

Оборона Курахового відіграла дуже велику роль під час наступу РФ на Покровськ.

Наразі немає жодних ознак того, що армія Російської Федерації найближчим часом візьме Покровськ на Донеччині в оточення або напівоточення.

Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі "Еспресо".

"Сьогодні логістика, хоч і зазнає відповідних труднощів, тому що ворог просунувся, але логістика на сьогодні у Покровськ ще є. Я кажу про логістику, яка, звичайно, перш за все забезпечує наші підрозділи, які перебувають на цьому відтинку", - наголосив він.

За його словами, оборона Курахового відіграла дуже велику роль. Адже армія РФ не змогла реалізувати свої терміни щодо захоплення міста Покровськ.

"Виходячи з тих реалій, які склалися, на мій погляд, оборона Курахового відіграла стовідсотково. Відпрацьовували підрозділи навіть не на 100%, а на 1000%. Ворогу не вдалося реалізувати свої плани щодо відповідного дедлайну. Тобто в будь-якому разі Курахове максимально, на мій погляд, загальмувало просування ворога, який тисне там величезними силами. Чому я й казав, зокрема, й про стратегічні резерви", - наголосив Братчук.

Як повідомлялося, війська РФ зруйнували важливі промислові об'єкти на Покровському напрямку. Загарбники свідомо завдають авіаційних і ракетних ударів.

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