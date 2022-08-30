Росіяни терміново вивозять з півдня награбоване українське зерно: траса до Криму забита вантажівками

Траса до окупованого Криму заповнена вантажівками з награбованим у Мелітопольському, Бердянському та Василівському районах.

Про це повідомляє місцеве видання "РИА Мелитополь".

Від перших днів окупації російські загарбники почали грабувати Запорізьку область. Із Мелітопольського району у бік Криму потягнулися колони машин, навантажених зерном.

У бік Мелітополя їдуть лише самотні легковики, натомість на півострів доїхати швидко не вийде. Трасу заповнено вантажівками, доверху набитими вкраденим у Мелітопольському, Бердянському та Василівському районах зерном.

"Така картина спостерігається на кримській трасі щодня. Окупанти вивозять уже новий урожай, скуплений за безцінь у місцевих фермерів. Багато хто з них кидає засіяні поля, бо не бачить сенсу збирати врожай", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни на окупованих територіях відновили "колгоспи". Працюватимуть там лише ті, хто отримають паспорти РФ.

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