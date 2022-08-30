Росіяни терміново вивозять з півдня награбоване українське зерно: траса до Криму забита вантажівками

Росіяни вантажівками вивозять із окупованого півдня України награбоване зерно.
Траса до окупованого Криму заповнена вантажівками з награбованим у Мелітопольському, Бердянському та Василівському районах.
Про це повідомляє місцеве видання "РИА Мелитополь".
Від перших днів окупації російські загарбники почали грабувати Запорізьку область. Із Мелітопольського району у бік Криму потягнулися колони машин, навантажених зерном.
У бік Мелітополя їдуть лише самотні легковики, натомість на півострів доїхати швидко не вийде. Трасу заповнено вантажівками, доверху набитими вкраденим у Мелітопольському, Бердянському та Василівському районах зерном.
"Така картина спостерігається на кримській трасі щодня. Окупанти вивозять уже новий урожай, скуплений за безцінь у місцевих фермерів. Багато хто з них кидає засіяні поля, бо не бачить сенсу збирати врожай", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, росіяни на окупованих територіях відновили "колгоспи". Працюватимуть там лише ті, хто отримають паспорти РФ.
Читайте також:
- Чекає активна деокупація: у Зеленського заявили, що Україна уже розробляє евакуаційні маршрути для жителів Криму
- "Взагалі не хочу з Херсона відпливати. Тут так душевно": у ЗСУ висміяли "евакуацію" окупантів
- У районі Антонівського мосту зафіксована "бавовна" (фото, відео)