Росіяни тероризують Дніпропетровщину: окупанти розбомбили будинки і човен, є поранений (фото)

Окупанти скерували майже 60 снарядів по трьох громадах Дніпропетровщини.

Російські окупаційні війська знову вдарили по трьох громадах Дніпропетровщини, у результаті чого поранено цивільного чоловіка.

Про це зранку 21 листопада повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, окупанти вдарили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Скерували туди майже 60 снарядів.

"Шість обстрілів за ніч… Росіяни знову тероризували Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією", - розповів Резніченко.

У Нікополі в результаті обстрілів військ РФ поранення отримав 78-річний чоловік. Після надання меддопомоги він залишився лікуватися удома.

Крім того, у місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки. У Мирівській та Марганецькій громадах минулося без постраждалих. Деталі обстрілів з’ясовуються.

"В інших районах ніч без сирен та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - підсумував посадовець.

Як повідомлялося, у ніч проти 20 листопада російські окупанти з з РСЗВ та важкої артилерії обстріляли чотири громади на Дніпропетровщині, у результаті чого було багато пошкодженої цивільної інфраструктури, є постраждалий мирний чоловік.

Нагадаємо, увечері 20 листопада російські терористи обстріляли житловий будинок у селищі Шевченкове Куп’янського району Харківської області.

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