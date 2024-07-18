Росіяни тиснуть з усіх боків та підпалюють ліси: стало відомо, яка зараз ситуація в Часовому Яру

Ранки в Часовому Яру останніми днями починаються з густої смуги диму.

Ситуація в Часовому Яру залишається важкою. Російські окупанти намагаються тиснути з усіх боків та просуватися вперед.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. короля Данила Іван Петричак.

"Ситуація у зоні нашої відповідальності за останній тиждень критично не змінилася. Ворог намагається тиснути з усіх боків та просуватися вперед. Сили оборони стримують фронт. Росіяни продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру, рівняючи з землею Часів Яр авіабомбами, артилерією, намагаючись штурмувати місто групами та піхотою. Ситуація залишається важкою", - наголосив Петричак.

Він також додав, що ранки в Часовому Яру останніми днями починаються з густої смуги диму. Через спеку сохне трава та дерева, а окупати їх підпалюють.

“Спека висушує траву, ліси, дерева. Хаотичні обстріли росіян підпалюють траву та випалюють поля. Дихати важко, спека впливає на відчуття, але найбільше дошкуляють пожежі, які дуже важко гасити під обстрілами”, - зауважив Петричак.

Нагадаємо, що в РФ заявили про масовану атаку на Крим дронами з повітря і моря.

Новини 19:30 15 липня 2024 року | Повний випуск новин жестовою мовою

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