Росіяни у Криму навчають найманців з африканських країн та Куби – "АТЕШ"

На полігоні "Козачий" у Гагаринському районі Севастополя російські військові навчають найманців з африканських країн та Куби. Він належить 810 бригаді морської піхоти.

Про це повідомляє "АТЕШ".

Росіяни у Криму навчають найманців з африканських країн та Куби

"Періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю нетиповою для місцевих жителів", – зазначають в "АТЕШ".

Щобільше, на тому ж полігоні час від часу проходять стрілянини для підлітків із "Юнармії".

Росіяни у Криму навчають найманців з африканських країн та Куби

"Росіяни використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів СОУ", – зауважили партизани.

Нагадаємо, ворог здійснює транспортування ракет до комплексу ППО С-300 у Криму. Партизани зафіксували активне транспортування ракет до різних комплексів ППО на півострові.

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