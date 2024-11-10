Росіяни у Криму навчають найманців з африканських країн та Куби – "АТЕШ"

Партизани фіксують злочинну діяльність ворога у Криму.
На полігоні "Козачий" у Гагаринському районі Севастополя російські військові навчають найманців з африканських країн та Куби. Він належить 810 бригаді морської піхоти.
Про це повідомляє "АТЕШ".
"Періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю нетиповою для місцевих жителів", – зазначають в "АТЕШ".
Щобільше, на тому ж полігоні час від часу проходять стрілянини для підлітків із "Юнармії".
"Росіяни використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів СОУ", – зауважили партизани.
Нагадаємо, ворог здійснює транспортування ракет до комплексу ППО С-300 у Криму. Партизани зафіксували активне транспортування ракет до різних комплексів ППО на півострові.
Читайте також:
- "АТЕШ" здійснив підрив залізничних складів під Єкатеринбургом: зупинено рух боєприпасів
- "АТЕШ" провів розвідку у штабі частини Повітряно-космічних сил у Петербурзі: є дані про офіцерів РФ – фото
- "Атеш" влаштував свого агента до авіаполку РФ на аеродромі у Воронежі – є перші цілі для ЗСУ (відео, фото)