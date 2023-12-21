Росіяни у Мелітополі викрали неповнолітніх і назвали їх "терористами"

У тимчасово захопленому Мелітополі росіяни схопили неповнолітніх. Їх звинуватили у "роботі на СБУ".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Михайло Федоров.

"Пропагандисти розповсюджують "легенду": начебто хлопці організували декілька терактів і передавали інформацію про переміщення ворожої техніки та базуванні військ. А ще начебто стежили за одним з колаборантів, аби закласти вибухівку у його під'їзді", - каже Федоров.

Ще два учасники "цієї групи", за легендою окупантів, загинули під час вибуху саморобної вибухівки.

"Цинізм рашистів не знає меж. Не в змозі подолати спротив на тимчасово окупованих територіях, вони вже полонять дітей, які під тортурами швидше зізнаються у всьому, що скаже ворог. Маємо звільнити наших людей. Та не допустити знущання над нашими дітьми!" - наголосив мер Мелітополя.

Нагадаємо, у Росії в поїзді Тюмень-Адлер померла 12-річна Вероніка Ю. родом з окупованої Луганщини. Ще понад 100 дітей доправлені до інфекційної лікарні.

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