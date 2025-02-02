Росіяни у Полтаві вбили всю родину: дідусь на місці чекає, доки дістануть їхні тіла 

На місці удару працюють рятувальники. На допомогу їм прибули колеги з іншої області.

Кількість жертв суботнього російського удару по житловому будинку в Полтаві зросла до 14, повідомили у ДСНС України в неділю. Серед загиблих - двоє дітей. Ще 17 людей постраждали.

Про всі подробиці дивіться у сюжеті.

Житель Полтави, пенсіонер Ігор – один з тих, хто вже не почує голоси та не обійме рідних людей. Через ворожий обстріл Полтави загинули його син, невістка та 9-річна онучка. Родина саме перебувала в епіцентрі вибуху.

"У цьому будинку загинула вся сім'я - молоді люди 37 років, онучці 9 років. Тому, щоб вони здохли разом з Путіним, вся Росія. Її тепер 100 років будуть всі ненавидіти", – сказав Ігор.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

"На місці задіяні всі, ми працюємо як одна команда", - уточнила Катерина Ямщикова, в.о. міського очільника Полтавської територіальної громади.

Серед 17 постраждалих, четверо - це діти. Старшому - 12 років, а найменшому - лише чотири місяці.

У Олександра постраждали донька, зять та двоє їхніх дітей. Вся родина - у лікарні. Вони проживали у будинку навпроти, де стався удар.

"Донька - перелом таза, бедра, струс мозку. Все погано..." - поділився Олександр.

Наразі на місці "прильоту" працюють психологи, адже люди звертаються за допомогою.

Наступні дні Полтавщина проведе у жалобі.

Що відомо про атаку по Полтаві 1 лютого

У ніч проти 1 лютого Росія завдала по Україні комбінованого удару. Випустила 165 цілей.

У Полтаві ворожа ракета зруйнувала цілий підʼїзд - від першого до пʼятого поверху і пошкодила навколишні будинки. За останніми даними, загинуло 14 осіб. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають.

Полтавська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

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