Росіяни убили матір двійнят у Херсоні: тіло жінки дістають з-під завалів будинку

У четвер, 20 лютого, під завалами багатоповерхівки у Херсоні, в яку влучила російська керована авіабомба, знайшли тіло жінки, яка була матір’ю двох двійнят, яких вдалося визволити невдовзі після "прильоту".

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки”, - написав він у своєму Telegram-каналі, висловивши щирі співчуття рідним і близьким вбитої.

Нагадаємо, пізно увечері 19 лютого російські загарбники завдали чергового злочинного удару по Херсону.

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