Росіяни ударили КАБами по прикордонному місту на Чернігівщині: куди влучив ворог (фото)

Попередньо відомо про 7 поранених.
Увечері в суботу, 4 січня, російська терористична армія завдала авіаудару по прикордонному місту Семенівка Чернігівської області. На житловий масив у центрі міста ворог скинув 4 КАБи.
Про це повідомили у Чернігівській ОВА.
Внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки і автомобілі мирних громадян.
Станом на 23:00 попередньо відомо про 7 поранених, їм надають необхідну допомогу.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
На місці події працюють всі необхідні спеціальні служби.
Нагадаємо, 4 січня ворог завдав авіаційного удару по Свеській громаді Шосткинського району на Сумщині. Російський КАБ зруйнував цілий під'їзд у житловій багатоповерхівці.
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