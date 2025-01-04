Росіяни ударили КАБами по прикордонному місту на Чернігівщині: куди влучив ворог (фото)

Попередньо відомо про 7 поранених.

Увечері в суботу, 4 січня, російська терористична армія завдала авіаудару по прикордонному місту Семенівка Чернігівської області. На житловий масив у центрі міста ворог скинув 4 КАБи.

Про це повідомили у Чернігівській ОВА.

Внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали адмінбудівля, лікарня, кафе, житлові будинки і автомобілі мирних громадян.

Фото: Національна поліція України

Станом на 23:00 попередньо відомо про 7 поранених, їм надають необхідну допомогу.

Фото: Національна поліція України

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Фото: Національна поліція України

На місці події працюють всі необхідні спеціальні служби.

Нагадаємо, 4 січня ворог завдав авіаційного удару по Свеській громаді Шосткинського району на Сумщині. Російський КАБ зруйнував цілий під'їзд у житловій багатоповерхівці.

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