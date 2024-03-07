Росіяни вдарили КАБами по будинках у Вовчанську: загинула жінка (фото)

Зранку 7 березня російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по житловій забудові прикордонного міста Вовчанськ на Харківщині. Загинула місцева жителька.

Про це повідомив керівник Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Тільки що три КАБи по приватному сектору Вовчанська. Попередньо, одна жінка загинула (близько 40 років) під завалами будинку і одна поранена. На місці працюють поліція та ДСНС", - йдеться у повідомленні.

КАБи по приватному сектору Вовчанська.

Наслідки ударів КАБами по Вовчанську. / Фото: Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив удар РФ про прикордонному місту. За його словами, окупанти атакували керованою авіабомбою Вовчанськ о 10:00. Пошкоджено щонайменше 12 приватних житлових будинків.

"Внаслідок прямого влучання в приватний будинок загинула цивільна 40-річна жінка. 67-річна жінка зазнала травм легкого ступеню, без госпіталізації", - йдеться у дописі очільника ОВА.

Як повідомлялося, вночі проти 7 березня російські дрони вдарили по навчальному полігону на Харківщині. Внаслідок удару жертв і постраждалих немає.

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