Росіяни ударили по “Охматдиту” стратегічною крилатою ракетою — СБУ (фото)

Служба безпеки України кваліфікували ракетний удар по дитячій лікарні як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

У понеділок, 8 липня, під час масованого ракетного удару по Києву російська терористична армія застосувала для ураження дитячої лікарні “Охматдит” стратегічну крилату ракету Х-101.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, опублікувавши фото уламків ракети, знайдених на місці удару.

“На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети”, - йдеться у повідомленні.

Частина ракети Х-101, яка влучила у дитячу лікарню "Охматдит" у Києві / Фото: СБУ

Частина ракети Х-101, яка влучила у дитячу лікарню "Охматдит" у Києві / Фото: СБУ

СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

Станом на 13:50 було відомо, що внаслідок ракетного удару загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей.

У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.

“Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя”, – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Київ атаковано! Зруйновано дитячу лікарню, садок! Всі деталі станом на 13:00!

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що російські терористи зруйнували відділення токсикології лікарні "Охматдит", де перебували важкохворі діти на діалізі.

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