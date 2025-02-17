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Росіяни вдарили по Україні "Шахедами": у яких регіонах вибухало

Росіяни вдарили по Україні "Шахедами": у яких регіонах вибухало

Вночі ППО збивала ворожі дрони / Фото: ТСН.ua

ППО працювала у низці регіонів.

У ніч проти 17 лютого 2025 року росіяни атакували Україну "Шахедами".

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Від 21.00 16 лютого противник атакував 147 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 83 "Shahed" та безпілотників інших типів у  Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

"59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 17 лютого, росіяни випустили ударні безпілотники по Запоріжжю. Як наслідок - вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання. Попередньо, без постраждалих.

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