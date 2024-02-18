Росіяни в Авдіївці продовжують зазнавати втрат, але тепер від своїх - партизани

В Авдіївці стався випадок "дружнього вогню" з росіянами.

Про це повідомляє військовий партизанський рух українців та кримських татар "АТЕШ" з посиланням на свого агента з поміж військовослужбовців Росії.

"Під час чергового вильоту, ворожа авіація помилково завдала удару по позиціях, де знаходилися підрозділи артилерії 239 танкового полку Росії. Спасибі пілотам ВКС РФ, продовжуйте так само", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у Росії намагаються максимально приховати втрати РФ під Авдіївкою. Кремлівські пропагандисти отримали завдання якомога сильніше зачистити інформаційний простір від реальних даних.

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