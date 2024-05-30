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Росіяни в Криму скаржаться, що там постійно лунають вибухи: перехоплення ГУР

Росіяни в Криму скаржаться, що там постійно лунають вибухи: перехоплення ГУР

У Криму лунають вибухи / Фото: ТСН.ua

Росіяни шоковані тим, що в Криму та на території РФ вже дуже не спокійно.

В тимчасово окупованому Криму росіяни скаржаться, що в Севастополі постійно бомблять аеродроми.

Про це свідчить розмова, яку перехопила українська розвідка.

“Крим, Севастополь – все скрізь бомблять. І аеродроми, і нафтопереробні заводи. У Краснодарському краї взагалі бомбардують і бомбардують. Путін поки був у Китаї, вони підірвали все, що могли”, - скаржиться росіянка.

Водночас в ГУР України наголосили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, що в ГУР підтвердили, що знищили в Криму два катери "Тунець".

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