Росіяни вбили директорку гімназії у Нікополі: що вона написала перед загибеллю (фото)

Колеги згадують загиблу як людину великої душі, яка проявляла турботу про кожного.

Внаслідок обстрілу міста Нікополя Дніпропетровської області загинула 54-річна директорка гімназії № 25 Тамара Соколова. Перед загибеллю вона залишила своїм рідним записку зі словами “Я завжди буду поруч”.

Про це повідомили на Facebook-сторінці “Їх убила росія”.

Російська армія завдала удару по місту Нікополю в ніч проти 16 січня із ракетних систем залпового вогню. Один зі снарядів влучив у будинок, в якому проживала Тамара Соколова.

Рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів. Згодом сусіди знайшли серед руїн і записку зі зверненням до рідних.

Записка до рідних, знайдена на руїнах будинку / Фото: Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

Тамара Соколова понад 30 років пропрацювала у Нікопольській гімназії № 25. У 1993 році вона прийшла сюди працювати вчителькою фізики. Пізніше її призначили заступницею директора з навчально-виховної роботи, а останні шість років вона займала посаду директора.

Тамара Соколова / Фото: Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

Колеги згадують загиблу як людину великої душі, яка проявляла турботу про кожного.

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“Її життя — це урок без перерви. Десятки людських доль пройшли через її чуйне серце. Вона була компетентною у всіх їхніх проблемах, вміла їх вчасно вирішувати. Тамару Володимирівну любили і поважали за велику душевну щедрість, мудрість і оптимізм”, — розповіла про Тамару Соколову начальник відділу освіти та науки Нікопольської міської ради Валентина Сафонова.

Тетяна Серпуховитина, діти якої раніше проживали в одному будинку із загиблою, зізналася, що, коли дізналася про загибель Тамари Соколової, сльози у неї потекли просто під час уроку.

“За стінкою розбита дитяча кімната мого онука. І хоч вони не жили там вже декілька років, льодяний холод охопив душу. Донька стояла перед зруйнованим будинком, наче тільки вийшла звідти. Там жило щастя!” - сказала вона.

Нагадаємо, 17 січня російська армія здійснила обстріл Кривого Рогу, внаслідок чого загинули четверо людей. Серед жертв — друга дружина переселенця з Херсона Ігоря.

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