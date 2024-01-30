Росіяни вбили місцевого жителя в Олешках: розпочате досудове розслідування

10 січня 2024 року у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області російські військові влаштували стрілянину. У Херсонській обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування.

Про це пише Херсонська обласна прокуратура.

"Внаслідок хаотичного ведення вогню було вбито місцевого мешканця", - констатували у відомстві.

У повідомленні зазначається, що йдеться про порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Херсонській області.

Раніше йшлося про те, що першочергова ціль ЗСУ на Херсонщині – це відрізати та звільнити місто Олешки. Оскільки саме з там російські окупанти ведуть постійні артилерійські обстріли по Херсону.

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