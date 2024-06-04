Росіяни вбили на Донеччині дитину і дорослого: що відомо про обстріли області (фото)

Також під обстріл потрапили енергетики.

Протягом доби армія Російської Федерація завдала ударів по Донецькій області авіабомбами, реактивними системами залпового вогню і артилерією. Внаслідок атак окупантів загинуло двоє людей, зокрема дитина.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції та очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що поліцейські задокументували 1858 обстрілів. Загарбники обстріляли Волноваський, Покровський, Краматорський і Бахмутський райони. Внаслідок ударів по різних населених пунктах пошкоджено житлові приватні будинки і багатоповерхівки, а також об'єкт інфраструктури у Часовоярській громаді.

Окрім того, по Михайлівці загарбники вдарили авіабомбою "УМПБ Д-30 СН" та "Смерчем". Внаслідок обстрілів загинули дві людини. Зокрема, 12-річна дитина. Також одна цивільна особа зазнала травм.

Зауважимо, в Міненерго повідомили, що в Донецькій області бригада обленерго під час ремонту повітряної лінії потрапила під обстріл. Минулося без потерпілих.

Наслідки ударів по Донеччині

Росіяни вбили на Донеччині двох людей.

Армія РФ била по житлових кварталах авіабомбами, реактивними системами залпового вогню та артилерією.

У різних населених пунктах пошкоджено житлові будинки. / Фото: Національна поліція України

Як повідомлялося, зранку 4 червня в Одесі пролунав вибух. Було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

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