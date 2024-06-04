Росіяни вбили на Донеччині дитину і дорослого: що відомо про обстріли області (фото)

Також під обстріл потрапили енергетики.
Протягом доби армія Російської Федерація завдала ударів по Донецькій області авіабомбами, реактивними системами залпового вогню і артилерією. Внаслідок атак окупантів загинуло двоє людей, зокрема дитина.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції та очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що поліцейські задокументували 1858 обстрілів. Загарбники обстріляли Волноваський, Покровський, Краматорський і Бахмутський райони. Внаслідок ударів по різних населених пунктах пошкоджено житлові приватні будинки і багатоповерхівки, а також об'єкт інфраструктури у Часовоярській громаді.
Окрім того, по Михайлівці загарбники вдарили авіабомбою "УМПБ Д-30 СН" та "Смерчем". Внаслідок обстрілів загинули дві людини. Зокрема, 12-річна дитина. Також одна цивільна особа зазнала травм.
Зауважимо, в Міненерго повідомили, що в Донецькій області бригада обленерго під час ремонту повітряної лінії потрапила під обстріл. Минулося без потерпілих.
Наслідки ударів по Донеччині
Як повідомлялося, зранку 4 червня в Одесі пролунав вибух. Було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.