Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вбили на Донеччині дитину і дорослого: що відомо про обстріли області (фото)

Росіяни вбили на Донеччині дитину і дорослого: що відомо про обстріли області (фото)

У різних населених пунктах пошкоджено житлові будинки. / Фото: Національна поліція України

Також під обстріл потрапили енергетики.

Протягом доби армія Російської Федерація завдала ударів по Донецькій області авіабомбами, реактивними системами залпового вогню і артилерією. Внаслідок атак окупантів загинуло двоє людей, зокрема дитина. 

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції та очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що поліцейські задокументували 1858 обстрілів. Загарбники обстріляли Волноваський, Покровський, Краматорський і Бахмутський райони. Внаслідок ударів по різних населених пунктах пошкоджено житлові приватні будинки і багатоповерхівки, а також об'єкт інфраструктури у Часовоярській громаді.

Окрім того, по Михайлівці загарбники вдарили авіабомбою "УМПБ Д-30 СН" та "Смерчем". Внаслідок обстрілів загинули дві людини. Зокрема, 12-річна дитина. Також одна цивільна особа зазнала травм.

Зауважимо, в Міненерго повідомили, що в Донецькій області бригада обленерго під час ремонту повітряної лінії потрапила під обстріл. Минулося без потерпілих. 

Наслідки ударів по Донеччині 

Росіяни вбили на Донеччині двох людей. / ©
Росіяни вбили на Донеччині двох людей.
Армія РФ била по житлових кварталах авіабомбами, реактивними системами залпового вогню та артилерією. / ©
Армія РФ била по житлових кварталах авіабомбами, реактивними системами залпового вогню та артилерією.
У різних населених пунктах пошкоджено житлові будинки. / © Національна поліція України
У різних населених пунктах пошкоджено житлові будинки. / Фото: Національна поліція України

Як повідомлялося, зранку 4 червня в Одесі пролунав вибух. Було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація