Росіяни вбивають усіх: через війну в Україні може зникнути тварина, якій 23 мільйони років

Через російську агресію в Україні може зникнути тварина, якій 23 мільйони років. Йдеться про унікальну та прадавню тварину – хохулю звичайну. Вона має статус реліктового виду під загрозою зникнення та охороняється довгим переліком природоохоронних документів.

Про це повідомляє UAnimals.

Річ у тім, що війна, розв'язана Росією проти України, може спричинити безповоротне зникнення тварини в Україні. Щоб нагадати про це, UAnimals media створили статтю, яка також зникає під час прочитання.

"Ми в UAnimals media підготували матеріал, який не лише розповідає про причини зникнення хохулі, а й буквально ілюструє цей процес. Поки ви занурюєтеся в текст, він рядок за рядком зникає", – коментує головна редакторка медіа Катерина Нікішова.

Стаття про хохулю доступна за посиланням на UAnimals media. Щоб прочитати текст повністю, треба перезавантажити сторінку, або підписатися на Buy Me a Coffee організації – там користувачі отримають посилання на статтю у звичному форматі.

Хохуля

Що відомо про тварину

В UAnimals розповідають, що хохуля — найдавніша представниця сучасної фауни Європи.

"Рештки цих тварин, знайдені в Європі, датують міоценом. Це епоха в розвитку Землі, що почалася приблизно 23 мільйони років тому, а закінчилася близько 5 мільйонів років тому. Тваринний світ тоді був іншим. Хохуля жила, наприклад, поруч із предками коней, носорогів чи велетенськими мастодонтами. А людини як виду тоді ще взагалі не існувало", – йдеться у статті.

На популяцію хохулі негативно впливають зміни клімату, сільське господарство й рибальство. Але через російську агресію хохуля може остаточно зникнути в Україні.

Найбільше війна впливає на популяцію хохулі в річці Вир, що на Сумщині. "Зараз там пекло. Туди летить усе підряд і вибухає", – коментує зоолог і науковий співробітник регіонального ландшафтного парку "Сеймський" Олександр Ємець.

Зоозахисники наголошують, що говорити про збереження хохулі – рано. Науковці не знають, скільки їх лишилось в Україні. Поки тривають бойові дії, цього й не з'ясуєш.

Нагадаємо, азійський чорний ведмідь на кличку Ямпіль, який був врятований ЗСУ у жовтні 2022 року на Донеччині, помер у новому притулку в Шотландії.

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