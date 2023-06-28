Росіяни вдарили по селу в Харківській області: біля своїх будинків загинули троє чоловіків

З чого вдарили росіяни - наразі невідомо.

У середу вдень, 28 червня, російські окупанти завдала удару по Вовчанській громаді, що в Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло троє чоловіків.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок цього обстрілу загинуло одразу троє цивільних мешканців с. Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Зі слів Синєгубова, наразі на місці атаки працюють екстрені служби. Яким видом озброєння РФ завдала удару, поки невідомо.

Нагадаємо, ввечері 27 червня російські війська вдарили "Іскандерами" по Краматорську Донецької області. Станом на обід 28 червня відомо, що атака окупантів забрала життя десяти осіб. Серед них троє дітей - 17-річна дівчина та 14-річні сестри-близнючки. Поранено щонайменше 61 людину. Рятувальники досі шукають постраждалих під завалами зруйнованих будівель.

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