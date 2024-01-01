Росіяни вдарили по Україні дронами у новорічну ніч: усе, що відомо про ворожу атаку

Російські війська у новорічну ніч,1 січня, атакували регіони України безпілотниками. Під атаку ворога потрапили Львівщина, Дніпро, Одеса, Хмельниччина, Вінничина та Миколаївщина.

Що відомо про наслідки ворожої атаки - розповідає TСН.ua

Дніпро

У Дніпрі ворожий безпілотник атакував одне з підприємств. Там зайнялася пожежа. Протягом години надзвичайники її загасили.

За даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, сили ППО знищили на Дніпропетровщині п’ять дронів "Шахед", а саме у Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах.

Усюди минулося без загиблих та постраждалих.

"Маємо справу з терористами. Ця новорічна ніч – черговий доказ тому. Бо росіяни не давали спокою людям по всій країні і на Дніпропетровщині зокрема. Скеровували на мирні міста та села безпілотники", – йдеться в заяві голови області.

Руйнування на Дніпропетровщині внаслідок атаки безпілотниками / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Львівщина

У новорічну ніч окупанти безпілотниками атакували Львів та Дубляни.

У місті уламки дрона влучили в музей Шухевича, у результаті чого спалахнула пожежа. Її вже вдалося ліквідувати. На місцях влучень працюють підрозділи ДСНС.

Пожежа в музеї Шухевича у Львові. Фото: ДСНС / Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, за попередніми даними жертв та постраждалих немає.

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Прикметно, що сталося це в день народження провідника ОУН Степана Бандери.

"В день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі" - заявив мер Львова Андрій Садовий.

Наслідки атаки дронами по Львівщині

Крім того, зафіксували падіння уламків "шахеда" в Дублянах.

"Горить дах гуртожитку. На місці працюють пожежники. Про потерпілих поки невідомо", - зауважив мер Львова Андрій Садовий.

Одещина

У ніч проти 1 січня росінини здійснили атаку також на Одещину.

Внаслідок атаки безпілотниками по Одесі та області в новорічну ніч уламки збитих цілей пошкодили житлові будинки і вбили 15-річного підлітка.

Як повідомили в ДСНС України, у місцях ліквідації наслідків нічної атаки були задіяні 99 рятувальників та 26 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Наслідки атаки дронами по Одесі та області / Фото: очільник ОВА Олег Кіпер

"Одещина під обстрілами в новорічну ніч. На жаль, і збиті ворожі дрони несуть руйнування. Внаслідок падіння кількох безпілотників пошкоджено житлові будинки", – йдеться в заяві надзвичайників.

Хмельницька область

Росія вночі 31 грудня атакувала Хмельницьку область ударними дронами-камікадзе "Шахед". Сили ППО збили 6 ворожих БПЛА.

Як розповіли в ОВА, під час повітряної тривоги в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 6 ворожих БпЛА типу "Shahed". Внаслідок атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала неповнолітня дитина. Її госпіталізували в лікарню", - йдеться у повідомленні.

Миколаївщина

У Миколаївській області є влучання в інфраструктурний об'єкт,який спричинив птужну пожежу.

Рятувальникам вдалося її ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило.

Вінничина

В області у Тульчинському районі уламками збитого ворожого безпілотника пошкоджено гараж і скління кількох будинків. На щастя, минулося без постраждалих.

Скільки дронів знищила ППО

Цієї ночі Силам ППО вдалося знищити рекордну кількість дронів - 87.

Ворожу атаку окупанти здійснювали хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава (Крим), Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Ворожу атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил.

"Так, захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих дронів – 87 із 90", - повідомили Повітряні Сили.

Нагадаємо, в Києві кількість загиблих внаслідок ракетного удару 29 грудня зросла до 27 осіб.

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