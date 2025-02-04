Росіяни вдарили балістикою по Ізюму: багато загиблих і поранених

У вівторок, 4 лютого, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області. Окупанти атакували центральну частину міста. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворожий удар по Ізюму. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Чотири людини загинули", - повідомив чиновник.

За його словами, наразі відомо про 20 поранених місцевих мешканців, п'ятьох з них шпиталізували медичної установи.

За словами Синєгубова, на місці "прильоту" працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ вдарила по Україні дронами. Росіяни випустили 65 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Читайте також: