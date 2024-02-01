Росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині: сталися відключення світла

Протягом минулої доби, 31 січня, російські війська чотири рази вдарили балістикою по Миколаївській області. Внаслідок атак сталися відключення світла.

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

З його слів, ймовірно, окупаційні війська вдарили по Миколаївщині ракетами "Іскандер-М" та С-300.

Внаслідок російських ударів пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання.

"Пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання. Внаслідок цього, без електроенергії залишилося понад 400 споживачів, роботи з відновлення тривають", - йдеться у повідомленні.

Крім того, голова ОВА наголосив, що напередодні росіян з мінометів обстріляли акваторію Очаківської громади, постраждалих немає. Крім того, ворог обстрілював з артилерії Куцурубську громаду, а протягом дня спрямував туди п’ять FPV-дронів.

Як повідомлялося, вночі проти 1 лютого "бавовна" сталася у тимчасово окупованому Донецьку. У частині тимчасово окупованого міста зникло світло.

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