Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині: сталися відключення світла

Росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині: сталися відключення світла

Електропостачання. / Фото: Associated Press

Пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Протягом минулої доби, 31 січня, російські війська чотири рази вдарили балістикою по Миколаївській області. Внаслідок атак сталися відключення світла.

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

З його слів, ймовірно, окупаційні війська вдарили по Миколаївщині ракетами "Іскандер-М" та С-300.

Внаслідок російських ударів пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання.

"Пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання. Внаслідок цього, без електроенергії залишилося понад 400 споживачів, роботи з відновлення тривають", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, голова ОВА наголосив, що напередодні росіян з мінометів обстріляли акваторію Очаківської громади, постраждалих немає. Крім того, ворог обстрілював з артилерії Куцурубську громаду, а протягом дня спрямував туди п’ять FPV-дронів. 

Як повідомлялося, вночі проти 1 лютого "бавовна" сталася у тимчасово окупованому Донецьку. У частині тимчасово окупованого міста зникло світло.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація