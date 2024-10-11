Росіяни вдарили балістикою по Одеській області: є загиблі та багато поранених (фото)

Ракети зруйнували будівлю, де мешкали люди.

Вночі проти 11 жовтня російська окупаційна армія атакувала Одеську область балістичними ракетами. Загинуло четверо людей, серед яких підліток. Поранення отримали десять осіб.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди.

"Рятувальники ДСНС врятували четверо людей. Ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні", - йдеться у повідомленні чиновника.

Окрім того, десять людей отримали поранення та травми. Дев'ять осіб шпиталізували до медзакладу. Четверо потерпілих перебувають у важкому стані. Окрім того, десятьом людям була надана психологічна допомога на місці.

ФОТО:

Наслідки ракетного удару РФ по Одеській області 11 жовтня. / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Наслідки ракетного удару РФ по Одеській області 11 жовтня. / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Наслідки ракетного удару РФ по Одеській області 11 жовтня. / Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Як повідомлялося, вночі 11 жовтня Київ атакували дронами. Повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА.

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